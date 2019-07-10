Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Президент США Дональд Трамп нарушил конституцию, когда блокировал доступ пользователей соцсети Twitter к его странице, постановил апелляционный суд.

Апелляционный суд в Нью-Йорке во вторник вечером, 9 июля, признал неконституционной блокировку президентом США Дональдом Трампом доступа к его странице в Twitter пользователям с другими взглядами.

В суде пришли к выводу, что первая поправка к американской конституции о свободах граждан запрещает Трампу использовать функцию блокировки, чтобы ограничить доступ к его учетной записи, которая имеет 61,8 миллиона фолловеров. Об этом сообщает DW.

Кроме того, судьи мотивировали свое решение тем, что страница Трампа в соцсети содержит все атрибуты "официальной государственной учетной записи" и "является одним из основных средств Белого дома для ведения официальной работы".

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По словам судьи, Трамп и его помощники ранее сами охарактеризовали твиты президента как официальные заявления, а Национальный архив США считает их официальными записями.

В министерстве юстиции США заявили, что "разочарованы решением суда и изучают возможные дальнейшие шаги". Представители Белого дома и соцсети Twitter отказались от комментариев.

Блокировка пользователей Трампом было обжаловано представителями Колумбийского университета и семью пользователями Twitter, которых он заблокировал.

Решение апелляционного суд в Нью-Йорке подтвердило вердикт федерального суда Манхэттена в мае 2018 года. Тогда это решение суда побудило Трампа разблокировать некоторые аккаунты в Twitter.