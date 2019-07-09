Санкции России за оскорбление грузинским журналистом Путина могут обойтись Грузии в 10% ВВП

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что РФ может запретить ввоз грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы в Грузию.

Санкции России против Грузии за оскорбление грузинским журналистом президента РФ Владимира Путина могут обойтись Грузии в 10% ВВП.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе заседания Государственной думы России заявил спикер Вячеслав Володин, комментируя обращение Госдумы к правительству с рекомендацией рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер.

Он объяснял, что речь идет в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничения денежных переводов из РФ в Грузию.

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По его словам, выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей страны, а также имеет русофобский и экстремистский характер.

«Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выпады являются ничем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является, с нашей точки зрения, очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным», - сказал Песков, отвечая на вопрос о целесообразности ответных мер России в связи с выходкой грузинского телеведущего.

Он добавил, что в данном случае идет речь об ответственности грузинских властей, потому что они допускают подобное.

«Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, экстремистского характера», - отметил Песков.

Сегодня Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Как сообщал УНИАН, 7 июля ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

Сегодня, 9 июля, Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.