В торговом центре во Флориде произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)

В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.

В субботу, 6 июля, в районе города Форт Ладердейл (штат Флорида, США) произошел взрыв в торговом центре The Fountains.

Читайте такжеВ сети появилось видео с места взрыва российской ракеты на Кипре

Как сообщает ABC News, часть одного из зданий полностью разрушена. В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.

О характере взрыва пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Все торговые точки в центре закрыты.