В торговом центре во Флориде произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)
В субботу, 6 июля, в районе города Форт Ладердейл (штат Флорида, США) произошел взрыв в торговом центре The Fountains.
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Как сообщает ABC News, часть одного из зданий полностью разрушена. В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.
О характере взрыва пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.
По предварительным данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.
Все торговые точки в центре закрыты.
LATEST: The blast was reported at The Fountains shopping center in Plantation, just outside of Fort Lauderdale, according to the Plantation Police Department.— ABC News (@ABC) July 6, 2019
About 15 to 20 people were injured, including two seriously, fire officials said. https://t.co/e4j94Ln25khttps://t.co/rEIUxMHG5F