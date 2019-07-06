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В торговом центре во Флориде произошел мощный взрыв, есть пострадавшие (видео)

22:31, 06 июля 2019
Мир
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О характере взрыва пока не сообщается / фото abcnews.go.com

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Как сообщает ABC News, часть одного из зданий полностью разрушена. В здании напротив, где находится фитнес-центр, взрывной волной повыбивало окна.

О характере взрыва пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Все торговые точки в центре закрыты.

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Теги: #США#взрыв