В Иркутской области детям запретили читать сказки про Колобка и Дюймовочку - СМИ

В Иркутской области РФ детям запретили читать сказки и изъяли книги из библиотек. По мнению властей, произведения «Карлсон», «Дюймовочка» и «Колобок» содержат вредную информацию, передает "Эхо Москвы".

Список сказок, полностью запрещенных для прочтения детям всех возрастов и распространения среди несовершеннолетних, озвучил советник президента Владимир Толстой в Госдуме на заседании «круглого стола» на тему роли литературы в патриотическом воспитании. Документ создали в районном отделе народного образования Иркутской области на основе закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

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Согласно документу «Карлсон, который живет на крыше» отрицает семейные ценности и формирует неуважение к родителям, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» способны вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством. Местных чиновников возмутило, что в сказке «Иван Царевич и Серый волк» присутствуют сцены воровства, ведь там похитили коня и Елену Прекрасную. В «Колобке» усмотрели сцены физического насилия, а в «Дюймовочке» факты принуждения к вступлению в брак. Обозначив все претензии представителей органов образования Иркутской области, Владимир Толстой заключил, что детям запрещают сказки, на которых выросли их родители, бабушки и дедушки.

Отмечается, что президент Российского книжного Союза Сергей Степашин в свою очередь предложил законодателям внимательней относиться к своей деятельности и думать при принятии законов.