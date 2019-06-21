Business Insider: В Иране показали видео уничтожения беспилотника США (видео)

В ролике видно, как происходят запуски ракет с иранской пусковой установки под драматическую музыку.

Военные Ирана опубликовали видео атаки против беспилотника США, который был сбит во вторник. Ролик длится всего 52 секунды. В нем видно, как иранская пусковая установка стреляет ракетой по какой-то цели в небе, после чего происходит взрыв.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что все события в кадре происходят в сопровождении драматической музыки. Картинка не очень четкая и темная, потому что уничтожение беспилотника США произошло примерно в 3:30 ночи по иранскому времени. Ролик заканчивается изображением карты, на которой видны границы Ирана и международного воздушного пространства в районе Персидского залива, а также обозначено траекторию движения американского беспилотника RQ-4A Global Hawk, принадлежащего ВМС США.

Читайте такжеReuters: США предупредили Иран о запланированном ударе по целям на его территории

Официальный Вашингтон утверждает, что аппарат находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом и никогда не пересекал иранскую границу. Президент США Дональд Трамп назвал уничтожение беспилотника «ужасной ошибкой» со стороны Ирана. Сообщалось, что он дал согласие на удар по целям на территории страны, однако в последний момент операцию отменили.

Федеральная авиационная администрация США выпустила чрезвычайное распоряжение, которое запрещает американским перевозчикам выполнять полеты через подконтрольную Ирану часть воздушного пространства над Ормузским проливом и Оманским заливом. Ряд авиакомпаний включительно с австралийской Qantas и нидерландской KLM тоже отменили все рейсы, маршрут которых проходил через Иран.