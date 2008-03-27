Белорусское КГБ обыскивает жилье журналиста (фото)

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась ко всем международным журналистским и правозащитным организациям, к руководителям европейских институтов с просьбой повлиять на белорусские власти, чтобы прекратить беспрецедентное преследование независимых журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БАЖ со ссылкой на руководителя этой организации Жанну ЛИТВИНУ.

«Эта масштабная акция КГБ направлена, в первую очередь, на то, чтобы выставить барьеры на пути распространения информации и запугать журналистов. Удар пришелся в первую очередь на тех наших коллег, которые работают на действительно независимые СМИ – радиостанции, телеканала «Белсат» (Центральный офис телекомпании находится в Варшаве и транслируется через спутник на европейские страны. Проект финансируется Министерством иностранных дел Польши – УНИАН», - сказала Ж.ЛИТВИНА.

По ее мнению, акция является спланированной и вызванной эмоциональной реакцией властей на освещение в независимых СМИ акции, посвященной празднованию Дню Воли, прошедшей в Минске 25 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня в большинстве крупных городов Беларуси сотрудники Комитета государственной безопасности провели обыски в минских офисах радиостанции «Радио «Рацыя», «Европейского радио для Беларуси», телекомпании «Белсат», а также в частных квартирах журналистов, которые работают в независимых СМИ.

Обыски производятся на основании ордера, подписанного 17 марта заместителем прокурора г.Минска Алексеем СТУКОМ.

Фото с сайта Белорусской ассоциации журналистов