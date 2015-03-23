Бильдт: мы предупреждали о планах Путина, но Брюссель спал

Об этом Карл Бильдт заявил в интервью "Радио Свобода", передает "ЕвроПравда". "Думаю, что мы должны были отреагировать более решительно по отношению к России, когда она начала вести себя неправильно летом 2013 года",– отметил он.

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"Ясно, когда они начали применять санкции против Украины, мы не видели четко последствий этого, и я помню, что Радек (Сикорский – ред.) и я пытались предупредить Брюссель, и Брюссель в большей или меньшей степени спал. Или это что-то изменило? Я не знаю. Но это явно было ошибкой",– подчеркнул Карл Бильдт.

По словам шведского дипломата, в ближайшее время намерением Владимира Путина будет превратить оккупированные территории в анклавы.

"Я думаю, что на данный момент он стремится создать анклавы – этих "народных республик" без народов, кстати, но тем не менее – укрепить их в военном отношении",– отметил он.

"Думаю, что он бы хотел, чтобы они (самопровозглашенные республики – ред.) имели возможность проводить военные операции собственными силами, потому что он знает, что политическая цена, связанная с отправкой регулярной русской армии, слишком высока",– подчеркнул Карл Бильдт.

По его словам, лучшее, что сейчас может сделать ЕС – это сохранить санкции и поддерживать Украину "разными способами". "Украина должна пройти через трудное время, и она нуждается в нашей солидарности, сочувствии и поддержке. Эти вещи, я думаю, приоритетные",– отметил Карл Бильдт.

Напомним, страны Евросоюза продлили экономические санкции в отношении России до конца года.