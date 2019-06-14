Newsweek: "1984" Оруэлла очень похож на 2019 год в реальности

"Большой брат" следит за каждым, и это, кажется, не вызывает ни у кого беспокойства.

В 1984 году компания Apple пообещала, что мир не будет таким, как в "1984". Новелла Джорджа Оруэлла описывает антиутопическое общество тотального наблюдения, чтобы предостеречь читателей. А Apple выставила себя как борца против такого страшного будущего.

"Но вот в чем беда: 2019-й кажется очень похожим на "1984". И мы очень комфортно себя чувствуем в таком мире", - пишет на страницах Newsweek эксперт в сфере технологий Джереми Каплан.

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Он напоминает, что Оруэлл опубликовал одну из лучших англоязычных новелл 8 июня 1949 года. Произведению исполнилось 70 лет. Книга описывает общество, которое вечно находится в состоянии войны и под руководством загадочной особы, известной только как "Большой брат". С помощью тайного надзора тоталитарное правительство "Большого брата" знает все, наказывает за "преступления мысли" до того, как они воплотятся, и вознаграждает конформизм.

Когда Стив Джобс и его самопровозглашенные "повстанцы" в Apple использовали книгу Оруэлла, чтобы рассказать темную историю о приспособленчество в мире компьютеров, воплощение такого сценария казалось очень сомнительным. В известной рекламе производитель компьютерной техники показал, как герой молотом разбивает массивный экран с изображением Большого брата.

Apple были правы. 1984 год с его мешковатыми мужскими костюмами, сериалом об "Альфе" и MTV не был похож на "1984" Оруэлла. А как насчет сегодня?

"Для начала трудно игнорировать сходство между Большим братом и Дональдом Трампом, чей культ личности требует от некоторых кругов непоколебимой лояльности. Хотя и длительность его президента не будет таким же постоянным. Посмотрите за пределы Большого брата, избранного нами, и вы увидите, что мы построили общество наблюдения, которого мы так долго боялись. И, возможно, это оказалось не такой уж и проблемой", - пишет автор.

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Он отмечает, что люди сегодня живут в мире, в котором электронные устройства постоянно их подслушивают. Мощность голосового контроля чрезвычайная и позволяет нам проверять устно озвученным вопросом, например, заперли ли мы дверь в гараже. Люди боятся электронного подслушивания. И это причина, почему Amazon позволил пользователям просить Alexa забыть все, что ей было сказано. Однако, в основном всех все устраивает.

"Вместо того, чтобы быть насильно принужденными к повиновению тоталитарным режимом, мы пожертвовали нашей приватностью ради удобства. Я могу попросить Siri заказать пиццу, попросить Google проиграть любимую песню или приказать Alexa включить кондиционер. И, конечно, некоторые люди встревожены. Но это не заставляет нас отказаться от использования технологий", - говорится в статье.

Некоторые из устройств буквально смотрят на людей. Взять для примера хотя бы Facebook Portal - телеэкран, который активируется голосом и следит за пользователем по всей комнате. Он буквально отслеживает каждое движение. Телефоны, компьютеры и даже телевизоры имеют камеры и следят за нами.

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Можно провести линию за дверью: хорошо использовать дома устройства, которые мы покупаем и контролируем. Но что случается, когда мы выходим из дома и идем в общественное пространство, где еще больше устройств, которые на нас смотрят?

Большинство людей считают, что камеры наблюдения делают мир безопаснее. Но огромные экраны на площади Пикадилли в Лондоне используют камеры, чтобы проанализировать макияж в толпе и выбрать нужную рекламу для проигрывания. И это происходит очень непосредственно и молниеносно. Сила технологии распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта обещает, что машины смогут следить за конкретным человеком, а не за кем-то случайным. И страх перед такой возможностью заставил штат Калифорния запретить такую технологию.

"Впрочем, действительно ли потеря приватности такая уж ужасная вещь? Если отбросить Трампа, наверное, Большой брат вообще не тревожит нас, если оценить всю выгоду от современных технологий. Эй, Siri, 1984-й не был таким, как "1984". А вот 2019-й именно такой. И, возможно, это неплохо. Пока что", - пишет автор.