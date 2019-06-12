Акция протеста в Гонконге: полиция силой попыталась разогнать митингующих (фото, видео)

С самого утра десятки тысяч демонстрантов блокируют правительственный квартал в Гонконге.

Полиция в Гонконге применила оружие, слезоточивый газ и дубинки против протестующих, которые вышли 12 июня на улицы против принятия законопроекта об экстрадиции обвиняемых лиц на материковый Китай для судебных разбирательств.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С самого утра десятки тысяч демонстрантов блокируют правительственный квартал, где должны были рассматривать документ. Скандальный закон прописывает процедуру выдачи подозреваемых в другие страны, в частности, и экстрадиции на территорию материкового Китая. Тамошняя судебная система, отмечают правозащитники, контролируется Коммунистической партией - в стране практикуют безосновательные аресты, а в тюрьмах применяют пытки.

Если Гонконг примет нынешнюю версию законопроекта об экстрадиции, то в Китай смогут высылать как местных, так и иностранцев. Сейчас правительство на неопределенное время отозвало обсуждение законопроекта.

Стоит отметить, что Гонконг – это бывшая британская колония, которую вернули Китаю в 1997 году, но он имеет автономию и руководствуется собственными законами. До недавнего времени власти Гонконга отказывалась от выдачи своих граждан на материковый Китай из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что позволит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате такого шага город может потерять позиции международного финансового центра.