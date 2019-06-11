Business Insider: Кремль пытается запугать журналистов, но они демонстративно не слушаются

Дело Голунова стало редким случаем демонстрации сплоченности российских журналистов.

Правительство России послало очевидный сигнал российским независимым СМИ, задержав звездного автора журналистских расследований. 36-летний Иван Голунов был арестован в Москве в прошлый четверг и оставался за решеткой 2 дня. Во время следующего появления перед публикой на его теле были синяки, порезы и другие признаки того, что его били.

Как пишет Business Insider, Голунова обвинили в продаже наркотиков. Однако, по его словам, это обвинение сфабриковано.

"Не зависимо от того, что именно ситуация с Голуновим должна была сказать другим журналистам, они дали на это очень четкий ответ: мы не слушаем", - пишет издание.

Голунов работал на независимый сайт Meduza. Он известен своими репортажами, которые разоблачают коррупцию в кругах московской политической и бизнес-элиты. В его редакции убеждены, что он не виноват. В Meduza говорят, что на протяжении последних месяцев он получал угрозы из-за репортажей, над которыми работал.

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"У нас есть основания считать, что Голунова преследуют за его журналистскую деятельность", - заявили в Meduza в субботу.

Прежде чем предстать перед судом, Голунов попал в больницу. Российские СМИ сообщали о многочисленных синяках на его груди и ребрах, а также о повреждении головы. Все это может указывать на то, что его избили в тюрьме.

В понедельник три крупнейшие российские независимые газеты опубликовали идентичные заголовки на первых полосах в знак солидарности с Голуновим. Это редкий случай демонстрации сплоченности российской прессы.