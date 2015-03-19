Президент Туниса приказал задействовать армию для защиты крупнейших городов страны

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси приказал направить военных на защиту крупнейших городов страны после нападения боевиков на музей Бардо в тунисской столице.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на офис президента, передает LB.ua.

Армию Туниса задействуют, чтобы защитить крупные города от повышенной опасности после нападения на музей боевиков, которые убили 23 человек, преимущественно иностранных туристов.

"После встречи с вооруженными силами, президент решил, что большие города будет охранять армия", - говорится в заявлении администрации президента.

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Кроме того, по последним данным, тунисские правоохранительные органы арестовали четырех человек по подозрению в прямой связи с нападением на музей. Ранее сообщалось о ликвидации двух боевиков.

Тем временем, количество иностранных туристов, которые погибли во время нападения на музей, возросло до 20. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, информирует The Telegraph. По информации ведомства, среди жертв атаки - подданная Великобритании, трое японцев, австралиец, француз, колумбиец, бельгиец и поляк. Также сообщается о гибели трех граждан Туниса.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, который осудили многие страны, в частности США, Италия, Германия, а также Великобритания, Россия, Франция, Китай, Япония и Иран. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси пообещал безжалостно истреблять террористов.