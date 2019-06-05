Newsweek: Военные России до сих пор защищают режим в Венесуэле

В «Ростек» отрицают, что сократили свой персонал в южноамериканской стране.

В России чиновники заверили, что российские военные остаются в Венесуэле и поддерживают режим Николаса Мадуро. Хотя в понедельник президент США Дональд Трамп написал в Twitter о том, что якобы российские войска были выведены из южноамериканской страны.

Как напоминает Newsweek, американский лидер отмечал, что это Россия проинформировала его о «выводе своих людей из Венесуэлы». Однако, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг это, заявив, что российские чиновники не поддерживают связи с Трампом относительно российских войск в южноамериканской стране. А российские силы до сих пор там и сотрудничают с режимом Мадуро.

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«Мы не знаем, что означают слова: «Они вывели своих людей». На самом деле там действуют специалисты, которые обслуживают оборудование, доставленное в Венесуэлу раньше. Этот процесс продолжается соответствующим образом», - сказал Песков.

Россия использует свою военную поддержку в качестве инструмента внешней политики. Она, в частности, усилила свое военное присутствие в странах Африки на фоне санкций Запада. Кремль также увеличил свою военную поддержку в Венесуэле в то время, когда Вашингтон стал адвокатом смены режима в стране.

На этой неделе Wall Street Journal сообщил, что российская государственная компания «Ростек» покинула Венесуэлу из-за экономического кризиса и несостоятельности режима в Каракасе платить за услуги. Оборонный подрядчик, однако, опроверг эту информацию.

«Wall Street Journal переоценил количество персонала «Ростек» в Венесуэле в десятки раз. Состав нашего контингента остается без изменений на протяжении многих лет», - сообщили в компании.