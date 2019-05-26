Новый президент ЮАР принял присягу

Церемония инаугурации Сирила Рамафосы состоялась на стадионе в присутствии около 32 тыс. человек.

В ЮАР принял присягу новый президент.

Церемония инаугурации состоялась в столице страны Претории на стадионе, сообщает Reuters.

Профсоюзный деятель, который стал бизнесменом, Сирил Рамафоса, во время инаугурационной речи пообещал создать новые рабочие места и бороться с глубоко укоренившейся коррупцией, сдерживаеющей экономический рост ЮАР.

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На церемонии инаугурации Рамафосы, который стал четвертым демократически избранным президентом страны после окончания апартеида, присутствовали около 32 тыс. человек.

Партия «Африканский национальный конгресс», которую возглавляет Рамафоса, набрала 57,5% голосов на всеобщих выборах в начале мая, что позволило ей сформировать большинство в парламенте и утвердить кандидатуру своего лидера на пост президента.

Рамафоса стал председателем АНК в конце 2017 года и заменил скандального предшественника Джейкоб Зуму на посту президента в феврале 2018 года, за год до окончания срока полномочий последнего.