Политический скандал в Австрии: президент поддержал досрочные выборы в парламент

Ранее Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поддержал роспуск парламента и проведение досрочных выборов в стране после скандала, связанного с бывшим вице-канцлером и председателем Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на CNN.

«Эти кадры были позором. Никто не должен позорить Австрию. Австрийцы заслуживают на правительство, которому они могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире. Нам нужно восстановить это доверие, и это восстановление возможно только путем досрочных выборов», — заявил Ван дер Беллен.

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Ранее Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.

Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

Позже Штрахе подал заявление об отставке.