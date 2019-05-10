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В России обвалился автомобильный мост, местные жители изолированы от школы и работы (видео)

13:33, 10 мая 2019
Мир
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На Дальнем востоке России обвалился автомобильный мост / amur.info

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Как сообщает «Амур.инфо», местные жители заявили, что рухнувшее сооружение было признано аварийным. Тем не менее по нему шли большегрузы, что и стало причиной обрушения.

«Мы живём на берегах двух рек, и у нас два моста. Их комиссия в этом году признала аварийными. Выделили деньги и начали строить объездной мост. Всё бы ничего, да вот строители начудили: трубы положили на берегу реки Ора, а русло засыпали песком. Река, естественно, воспротивилась такому неуважению и решила промыть свое русло. Тогда 8 мая наши строители решили заново засыпать русло и начали возить песок КаМАЗами по аварийному мосту, где стоит ограничение 6 тонн. И в итоге провалили его», – рассказали местные жители.

Люди жалуются, что теперь они оказались отрезаны от остальных населенных пунктов. 10 мая дети не поехали в школу в соседнюю Черновку, расположенную в трех километрах от села Чембары. Туда же сельчане возят детей в детский сад, и сами ездят на работу.

«Если хлебовоз на свой страх и риск привезёт хлеб по второму аварийном мосту, будем с хлебом. А дети в школу не поедут – автобусы отменили. Пешком идти через обвалившийся мост кто рискнёт? У нас население 400 человек, из них 47 детей, 90 пенсионеров, остальные – работающее население. У нас в селе нет работы, поэтому ездят все в Черновку. Нам, конечно, сразу, как мосты признали аварийными, сделали объездную дорогу через Нижние Бузули. Но это дико неудобно, потому что если в Черновку добираться через Нижние Бузули, то это километров 15», – рассказала местная жительница Ирина Кожемяко.

Ранее сообщалось, что оккупанты вводят жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

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Теги: #Россия#мост