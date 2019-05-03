"Чтобы не рухнул?": на Крымском мосту вводят жесткие ограничения

Скорость движения поездов на мосту не должна превышать 20 км/час.

Оккупанты вводят жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Об этом пишет "Дни.ру", ссылаясь на "министерство транспорта" временно оккупированной АРК.

Читайте такжеПоявилось свежее фото Крымского моста в разгар майских выходных

В частности, скорость поездов на мосту не должна превышать 20 км/час. Оккупанты объясняют такое ограничение "желанием предоставить возможность туристам насладиться открывающимся во время движения по мосту красотами". В то же время, максимальная скорость движения поездов, предусмотренная проектировщиками, составляла 120 км/ч.

В СМИ появились предположения, что ограничения вводятся вовсе не из-за желания дать пассажирам полюбоваться видами, а из-за опасности движения по мосту. В частности, ранее российский ученый Юрий Медовар заявлял, что мост построен в крайне неудачном месте и вообще должен рухнуть.