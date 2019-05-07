Handelsblatt: В России летать вообще смертельно опасно

Катастрофа наподобие той, которая произошла в Шереметьево – не редкий случай в российской авиации.

Проблемы начались вскоре после взлета в московском аэропорту «Шереметьево». Пилот попросил у диспетчера разрешения вернуться. Очевидцы рассказывают, что якобы молния ударила в двигатель лайнера Sukhoi Superjet-100. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет лишь со второй попытки. Но после удара о землю огонь охватил нижнюю часть машины.

«Когда самолет остановился, эвакуация началась немедленно. Я толкнула дверь ногой, чтобы открыть их и помочь пассажирам выйти. Вытаскивала их за воротник, чтобы не задерживать эвакуацию», - цитирует Handelsblatt слова стюардессы Татьяны Касаткиной.

Издание напоминает, что в авиакатастрофе в Шереметьево погиб по меньшей мере 41 пассажир. Среди них двое детей. Точная причина аварии пока не известна, и ее еще предстоит расследовать. Однако, это не редкий случай в России. Список авиакатастроф в стране очень длинный.

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В феврале 2018 года вблизи Москвы разбился АН-148, погиб 71 пассажир. В 2016-м произошло сразу две крупные аварии. В марте в Ростове разбился Boeing 737 (62 погибших), а в декабре в Сочи вскоре после взлета упал Ту-154, который принадлежал российской армии. На борту было 92 человека. В 2015 году террористы взорвали российский лайнер в Египте, убив 224 пассажира. В 2014-м после столкновения самолета Falcon 50 со снегоуборочной машиной на взлетной полосе в аэропорту «Внуково» погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. В 2013 году в Казани разбился Boeing, а 44 пассажира погибли. На год раньше произошел целый ряд авиакатастроф: жертвами аварии в Тюмени стали 43 человека, а впоследствии в московском Внуково разбился почти пустой Ту-204 (5 погибших). За все эти годы в целом в России упали 150 малогабаритных самолетов и вертолетов.

Статистическая угроза стать жертвой катастрофы во время полета на российском самолете значительно выше, чем у любой страны мира. И причины такой реальности разные. К примеру, в Москве до сих пор приходится бороться с террористической угрозой, хотя правила безопасности были усилены после теракта в 2004 году. Согласно данным следственных органов, чаще всего авиакатастрофы в России происходят по вине пилотов. Плохое образование, невысокая зарплата и большая нагрузка действительно вызывают тревогу. Много российских авиакомпаний летают над финансовой пропастью. Поэтому они небрежно относятся техническому обслуживанию самолетов и условиям труда пилотов.

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«Все профессионалы или уже нашли себе работу за рубежом, или сделают это в ближайшие годы», - сказал изданию член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Но, по его мнению, катастрофа в «Шереметьево» произошла потому, что Sukhoi Superjet-100 провальная модель самолета.

«Машина никудышная. Пассажиры, откройте глаза! Прекратите покупать билеты на Superjet», - сказал он.

В свою очередь, российское министерство транспорта не видит причин снимать самолет с эксплуатации. И это не удивительно. Ведь речь идет о репутации России, хоть и ценой жизни пассажиров. Sukhoi Superjet-100 – первый пассажирский самолет в постсоветской истории страны. Он должен был стать конкурентом для Airbus A320 и Boeing 737. Всего было произведено 186 самолетов, которые используют в основном российские авиакомпании.