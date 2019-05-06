Появились жуткие кадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета (видео)

В авиакатастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Следственный комитет России опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где 5 мая при аварийной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100.

На опубликованных в YouTube-канале Следкома РФ кадрах видны обгоревший фюзеляж, разрушенная огнем хвостовая часть самолета и вещи пассажиров.

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Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.