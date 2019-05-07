Politico: Пожар на самолете в Шереметьево может похоронить производство самолетов в России

Даже до аварии российские самолеты не были привлекательными для иностранных покупателей, а теперь их вообще экспортировать станет чрезвычайно трудно.

Sukhoi Superjet 100 был последней попыткой России сохранить жизнь своей гражданской авиации. Но эти амбиции, похоже, разбились в воскресенье в Москве. А вместе с ними погиб по меньшей мере 41 пассажир. Пока не известно точно, почему пилоты рейса SU1492 вернулись в аэропорт «Шереметьево» вскоре после взлета, выполняя рейс в Мурманск.

Заправленный авиалайнер сильно ударился при посадке и загорелся. Адский рейс в огне еще некоторое время двигался вдоль взлетной полосы, пишет Politico. Почти никто из тех, кто сидел в хвосте, не выжил.

Авиакатастрофа стала последним ударом по региональному авиалайнеру, чьи проблемы с двигателями и надежностью отпугнули иностранных покупателей. В Европе купить самолет решилась только ирландская компания CityJet, которая сдала его в лизинг Brussels Airlines. Но бельгийский перевозчик прекратил использование российского самолета в начале текущего года. CityJet исключила российский Sukhoi Superjet 100 со своего флота.

Читайте также"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета оказался серьезно поврежден

Обе европейские компании не комментируют, почему они отказались от самолета российского производства. Однако, СМИ писали, что он был ненадежным. А перевозчикам было трудно обслуживать его и обеспечивать запчастями.

Когда-то СССР мог похвастаться большой авиационной индустрией. Однако, она почти полностью развалилась после падения коммунизма, когда перевозчики перешли на более эффективные и надежные самолеты от Airbus и Boeing. Россия до сих пор поддерживает производство военных истребителей мирового класса. Но построение гражданских авиалайнеров обычно служит большим источником национальной гордости и доказательством промышленной мощи. Поэтому Китай тоже пытается построить собственный пассажирский самолет. За годы правления Владимира Путина российская государственная компания «Объединенная авиастроительная корпорация» объединила всех производителей гражданской авиации и сфокусировала их внимание на региональном рынке, на котором доминируют канадская Bombardier и бразильская Embraer.

Читайте такжеКатастрофа в Шереметьево: опубликована схема распределения мест в сгоревшем «Суперджете»

Главной стратегией прорыва на рынок была цена. Российский Superjet 100 предлагали за 31,7 миллиона долларов. Это на треть дешевле бразильских и канадских аналогов. Россия также наладила партнерство с некоторыми компаниями в Европе. К примеру, французская Safran помогала с разработкой двигателя, а итальянская Leonardo – с маркетингом и обслуживанием.

Но запуск Superjet 100 все равно был скандальным. Российские СМИ в 2010 году сообщили, что у 70 инженеров на заводе, где строили самолет, были фальшивые дипломы. Руководство завода заверило, что никто из них не причастен к проекту российского лайнера. Затем в 2012 году Superjet 100 упал в Индонезии во время демонстрации потенциальным покупателям. Все 50 человек на борту погибли. Официальное расследование установило, что оборудование лайнера работало правильно. А катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

За три месяца до аварии в Индонезии Европейское агентство по авиационной безопасности сертифицировало Superjet 100, позволив компаниям ЕС покупать и использовать его. Однако, в Европе и других регионах почти никто российский лайнер не купил. Словенская компания Adria отменила предварительный заказ на 15 самолетов из-за беспокойства относительно «готовности компании «Сухой» поддерживать честное и стабильное долгосрочное партнерство». Поскольку стороны не смогли достичь «общего видения будущего стратегического развития компании».

Читайте также"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о происходящем внутри пылающего самолета в "Шереметьево"

Иранские перевозчики Air Tours и Aseman заказали 20 самолетов каждый в 2018 году. Общая стоимость сделок составляла 2 миллиарда долларов. Однако, выполнение заказа отложили из-за возможных санкций США. В Мексике компания Interjet посадила две трети своего флота из 22 российских самолетов Superjet 100. Десятки двигателей вышли из строя. И авиакомпания до сих пор не смогла договориться с российским производителем об отзыве проданных лайнеров.