Назарбаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в Казахстане

Свое решение Назарбаев объяснил интересами народа Казахстана, "их просьбу ко мне и волю всеобщую", передает Русская служба BBC.

14 февраля члены совета Ассамблеи народа Казахстана заявили о том, что в условиях сложной обстановки в мире Назарбаеву "необходимо дать новый мандат общенационального доверия".

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Очередной срок полномочий Назарбаева, который бессменно возглавляет Казахстан после распада СССР, истекает в 2016 году. Согласно конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом страны более двух раз подряд, однако это ограничение не распространяется на первого главу республики.

Конституционный совет Казахстана ранее не обнаружил каких-либо правовых препятствий для проведения внеочередных президентских выборов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Казахстане пророссийский политик предложил провести досрочные выборы президента.