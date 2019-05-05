В России допустили выход из конвенции по правам человека

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за оккупации РФ Крыма.

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если не удастся найти компромисс.

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"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", — заявил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Солтановский подчеркнул, что Москва не жалеет, что в свое время вступила в СЕ, так как "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему.

Напомним, в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за оккупации Россией Крыма. Москва прекратила участие в заседаниях, а в июне 2017 года в связи с этим приостановила выплату взносов до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обвинил Москву в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня 2019-го.

На апрельской сессии ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Представитель МИД Мария Захарова, комментируя это решение, отметила, что Россия может участвовать в заседаниях ПАСЕ только при условии полноправного членства в ассамблее.