Президент Бразилии ужесточила наказание за убийства женщин

Президент Бразилии Дилма Руссефф подписала закон, устанавливающий более жестокие наказания за убийства женщин, девушек и девочек. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Дождь со ссылкой на BBC.

Теперь убийство женщины, связанное с домашним насилием, будет наказываться в Бразилии лишением свободы сроком от 12 до 30 лет. Закон также предусматривает более длительные, чем раньше, сроки тюремного заключения за убийство беременной женщины, недавно родившей женщины, девочки до 14 лет и женщины старше 60 лет.

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Новый закон также вносит изменения в бразильский Уголовный кодекс и вводит понятие femicide (фемицид), означающее убийство женщины как преступление, связанное с насилием в семье, пренебрежением или дискриминацией в отношении женщин.

По словам президента Бразилии, ежедневно в стране убивают 15 женщин. Руссефф подчеркнула, что новый закон является частью политики «нулевой толерантности» к убийствам женщин и посылает женщинам четкий сигнал, что государство будет защищать их.

Как отмечает BBC, подобные законы были приняты и в других странах Латинской Америки, среди которых Сальвадор, имеющий самый высокий показатель по убийствам женщин во всем мире.