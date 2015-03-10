В Нигерии снова произошел теракт – погибли не менее 12 человек

Об этом сообщили в минздраве республики, передает ТАСС.

По имеющейся информации, террористка-смертница привела в действие взрывное устройство вблизи одного из городских рынков. Сотрудники силовых структур оцепили место инцидента, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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В конце минувшей недели серия терактов потрясла Майдугури - административный центр провинции Борно, погибли более 50 человек, еще около 140 получили ранения.

По мнению региональных экспертов, за всеми этими преступлением стоят боевики радикальной группировки "Боко харам".