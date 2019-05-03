В Пентагоне опасаются роста военной угрозы в Арктике из-за Китая

В Пентагоне заявляют, что планы Китая в Арктике содержат угрозы Вашингтону и его союзникам.

Усиление активности Китая в Арктике может повлечь нарастание военной угрозы в этом регионе.

Об этом говорится в докладе, который выпустило Министерство обороны США, передает Радио Свобода.

В Пентагоне считают, что Китай, который стремится приобрести статус "почти арктического государства", намерен использовать Северный морской путь, в том числе в военных целях.

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В Вашингтоне ссылаются на опубликованный в июне прошлого года программный отчет, где уточняются планы КНР по развитию в Арктике. Например, в связи с глобальным потеплением и таянием льда Пекин сможет развивать проект "северного шелкового пути", аналог инициативы "Один путь, один пояс", которую продвигает председатель Китая Си Цзиньпин.

В Пентагоне заявляют, что планы Китая содержат угрозы Вашингтону и его союзникам. Речь идет, в частности, о Дании, которая, считают авторы доклада, опасается интереса Китая к ее автономной территории, Гренландии.

Авторы доклада также отмечают, что Китай считает приоритетом модернизацию своего флота путем запуска новых атомных подводных лодок. К 2020 году их у Китая будет 65-70 единиц, считают эксперты.

Территория Китая не прилегает к водам Арктики, но страна в 2013 году стала членом-наблюдателем в Арктическом совете, в который входят Россия, США, Канада, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.