США встревожены сокращением расходов на оборону в Европе - BBC

Саманта Пауэр предупреждает, что сокращение расходов на оборону во многих европейских странах может иметь опасные последствия.

Постоянный представитель США в ООН призвал Европу увеличить эти расходы, сообщает BBC Украина.

Дипломат указала, что она прилетела в Брюссель, чтобы поощрить лидеров стран НАТО тратить на оборону 2% ВВП, как они ранее обязались.

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Госпожа Пауэр сказала, что в "большинстве случаев" расходы на оборону в Европе сокращаются, несмотря на рост угроз.

"Речь идет не об одной стране, речь идет о кое-чем большем - коллективном вызове, с которым мы сейчас столкнулись", - сказала Пауэр на BBC Radio.

По ее словам, европейские страны должны увеличить свои обязательства перед миротворческими операциями ООН.

"Мы видим очень большое количество угроз...Однако мы до сих пор не видели, чтобы европейские расходы на оборону достигли уровня 2% ВВП", - сказала Пауэр в радиопрограмме BBC.

По словам Пауэр, Великобритания - одна из немногих стран, которая соответствует этим целям.

Правительство Британии обязалось тратить 2% ВВП на оборону до конца каденции этого парламента, однако пока не ясно, будет ли это продолжено.

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В понедельник Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) заявил, что расходы на оборону в стране неизбежно упадут ниже уровня 2% ВВП.

По прогнозам аналитического центра, к 2020 году до 30 тысяч военнослужащих могут потерять свои рабочие места, независимо от результатов общих выборов.

Ранее руководитель армии США Раймонд Одиерно выразил обеспокоенность по поводу последствий сокращения расходов на британскую армию.