Сокращение расходов на оборону НАТО было для России сигналом

Такое заявление сделал председатель Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Хью Бейли, передает радио "Свобода". Выступая перед представителями ПА НАТО на сессии в Гааге, он заявил, что "Россия пытается силой установить новый правопорядок, нарушая суверенные права своих соседей и принципы, на которых держится международная система".

Как ожидается, сегодня в Гааге страны НАТО должны высказаться относительно усиления поддержки Украины и занять твердую позицию в отношении России накануне "очень тяжелой зимы", сообщает пресс-служба ПА НАТО.

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В проекте резолюции, принятой комитетом ассамблеи по гражданскому измерению безопасности, правительства стран-союзниц НАТОнастойчиво рекомендуют рассмотреть новую политическую, экономическую, материально-техническую поддержку, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и построить сильное и ответственное государство.

Резолюция, которая, как ожидается, будет принята на сегодняшнем заседании в Гааге, будет содержать призыв продолжать режим санкций против России, пока она действует за рамками международного права. Эти меры, говорится в проекте резолюции, должны помочь вернуть все незаконно захваченные Россией территории.