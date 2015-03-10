Полиция Испании задержала джихадистов, готовивших теракты
Национальная полиция Испании задержала сегодня утром двух джихадистов, которые "были готовы атаковать" страну.
Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министерство внутренних дел Испании, передает "ЕвроПравда". Эта операция по задержанию является частью расследования в отношении четырех джихадистов, которое началось 24 января.
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Согласно информации министерства, двое задержанных "были частью полностью готовой к атаке группы террористов".
Напомним, ранее сообщалось, что 24 января полиция Испании арестовала четырех мужчин, подозреваемых в причастности к исламистской сети, которая, возможно, планировала нападения на территории страны.
Испанское правительство и главная оппозиционная партия согласились принять новые меры по борьбе с лицами, воюющими на стороне радикальных исламистских групп или осуществляющими атаки на родной земле