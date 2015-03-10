Полиция Испании задержала джихадистов, готовивших теракты

Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министерство внутренних дел Испании, передает "ЕвроПравда". Эта операция по задержанию является частью расследования в отношении четырех джихадистов, которое началось 24 января.

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Согласно информации министерства, двое задержанных "были частью полностью готовой к атаке группы террористов".

Напомним, ранее сообщалось, что 24 января полиция Испании арестовала четырех мужчин, подозреваемых в причастности к исламистской сети, которая, возможно, планировала нападения на территории страны.

Испанское правительство и главная оппозиционная партия согласились принять новые меры по борьбе с лицами, воюющими на стороне радикальных исламистских групп или осуществляющими атаки на родной земле