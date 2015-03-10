Глава МИД Польши считает рискованной идею создания общей армии ЕС

Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина считает рискованной идею создания общей армии 28-ми государств Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал сегодня в эфире польской радиостанции Radio Zet.

"Это рискованная мысль, потому что нужно в первую очередь спросить, откуда будут деньги на эту армию, кто будет платить, как должны функционировать боевые подразделения», - сказал он.

Читайте такжеЛидеры ЕС на саммите обсудят создание общей европейской армии

Схетина отметил, что идея общей армии Евросоюза хорошо звучит, но на практике, если углубиться в эту тему, оказывается, что нет предметного разговора.

"Я сторонник того, что НАТО является гарантом безопасной Европы", - сказал он, выразив мнение, что в первую очередь нужно укреплять сотрудничество в рамках этого блока и на уровне отдельных государств.

Читайте такжеПрезидент Финляндии поддерживает идею создания единой армии ЕС

В то же время Схетина сказал, что создание общей армии ЕС может обсуждаться в долгосрочной перспективе.

"В июне будет Совет по вопросам безопасности и обороны и будем об этом говорить, но должно быть конкретное предложение, которое можем разобрать на составные элементы. Это многолетний проект", - сказал он, напомнив, что для его реализации необходимо согласие всех 28-ми государств ЕС.