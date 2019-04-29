Выборы в Испании: Больше всего голосов – у социалистов

Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест в парламенте, потому лидеру социалистов и премьер-министру страны Педро Санчесу нужно будет формировать коалицию.

По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, на прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия набирает самое большое количество голосов - 28,7%.

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Об этом сообщает "Украина 112".

"Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест в парламенте", - говорится в сообщении.

Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти, получила 16,7% голосов.

Ультраправая партия "Вокс" набрала 10,3% голосов. Таким образом, она впервые проходит в парламент.

По данным министерства внутренних дел Испании, Испанская социалистическая рабочая партия получает 123 места в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Консервативной Народной партии достается 66 мест. Центристская партия "Граждане" получает 57 мандатов, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 42, крайне правая "Вокс" - 24.

Но при этом ни одна из партий не сможет набрать абсолютного большинства голосов и получить больше 176 мандатов.

Таким образом, лидеру социалистов и премьер-министру страны Педро Санчесу нужно будет формировать коалицию.

Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года - 66,48%.