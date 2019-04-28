В Испании сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Проголосовать смогут около 37 миллионов избирателей.

В Испании утром открылись избирательные участки – граждане избирают парламент на досрочных выборах.

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Как сообщает DW, решение о проведении выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса. Кроме того, почти вся работа правительства блокировалась парламентской оппозицией.

На выборах будет избран новый состав Конгресса депутатов (нижней палаты парламента), а также большинство сенаторов (208 из 266 членов верхней палаты парламента).

В выборах принимают участие 80 партий и блоков. Проголосовать смогут около 37 миллионов избирателей.

По данным социологических опросов, лидером гонки является Испанская социалистическая рабочая партия Педро Санчеса. Ее главным конкурентом считают правоцентристскую Народную партию Пабло Касадо. Среди лидеров также является либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс".

По мнению экспертов, ни одна из партий не получит в 350-местном Конгрессе депутатов абсолютного большинства в 176 депутатских мандатов, необходимых для формирования однопартийного правительства. Поэтому победителю придется вести коалиционные переговоры, которые могут затянуться на достаточно длительный срок.