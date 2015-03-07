Австрия требует кардинального пересмотра европейской политики соседства
На фоне напряженных отношений Евросоюза с Россией Австрия настаивает на новых подходах в построении будущей европейской политики соседства.
Целью такой политики должно стать создание мира и стабильности, а не новых разграничительных линий в Европе", заявил министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц в субботу, 7 марта, во время встречи со своими коллегами из других стран-членов ЕС в Риге, передает агентство AFP.
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Глава австрийского дипломатического ведомства выступил также за привлечение "соседей наших соседей" к переговорам. По словам Курца, следует прекратить практику, когда политика ЕС становится "пробой на прочность для таких стран, как Украина, Грузия и Молдова".
На фоне конфликта в Украине, Сирии и Ливии, по мнению австрийского министра иностранных дел, должен возникнуть вопрос, вообще действует ли "Восточное партнерство" в том виде, в котором его задумывали.
"На данный момент мы не только на востоке, но и на юге ЕС переживаем очень много нестабильности", - цитирует главу австрийского МИД Немецкая волна.
Как известно, европейская политика соседства, направлена на углубление политических и экономических отношений со странами-соседями Евросоюза. ЕС должен потратить на реализацию этой программы с 2014 по 2020 год в целом 15,4 млрд евро. Министры иностранных дел обсудят во время субботней встречи в Риге новые подходы в политике партнерства.