В Нигерии десятки человек погибли в результате тройного теракта

Один из взрывов прогремел в субботу днем на городском рынке, затем поступили сообщения еще о двух взрывах поблизости. Ранее сообщалось о гибели 10 человек, сообщает РИА Новости.

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"Три взрыва унесли жизни по меньшей мере 33 человек", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидцев.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Ранее подобные взрывы осуществляла радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые совершаются в стране на регулярной основе.

Майдугури, в котором живут более одного миллиона человек, в начале года подвергся масштабному нападению группировки "Боко Харам". Атака на город и прилегающий к нему аэропорт была отбита силами безопасности Нигерии.