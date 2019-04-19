Популярность Макрона резко возросла после пожара в Нотр-Даме

Отмечается, что такого уровня популярности у президента Франции не наблюдалось с сентября 2018 года.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона резко возросла в дни после пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом свидетельствуют результаты опроса BVA-барометр для RTL, Orange и La Tribune, сообщает "Европейская правда".

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Отмечается, что такого уровня популярности у президента Франции не наблюдалось с сентября 2018 года.

Больше всего поддержка Макрона – на 6 процентных пунктов – выросла среди пенсионеров. Таким образом, они оценили жест по индексации малых пенсий из-за инфляции.

Социологи предупреждают: президенту нельзя терять бдительность. В частности, они напоминают о паузе после проведения национальных дебатов.

Отмечается, что как только президент объявит о новых мерах на воплощение результатов дебатов, страну могут ждать новые споры.

Как сообщал УНИАН, пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара упал шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер. Пожарным удалось спасти главные предметы искусства и религиозные артефакты, которые хранились внутри Нотр-Дама, в том числе терновый венок Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венок в Париж.