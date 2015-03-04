Наводнение в Танзании унесло жизни полсотни людей
20:40, 04 марта 2015Мир
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По меньшей мере 50 человек погибли и еще десятки людей пострадали в результате ливней и наводнений на северо-западе Танзании, сообщает представитель местной власти.
REUTERS
Ливни, град и сильный ветер начались в районе города Шиньянга (административный центр одноименной области) во вторник вечером.
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"Тела погибших, которые, как предполагалось, были вынесены водными потоками, были найдены в районе, некоторые умерли в больнице во время лечения", - цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс представителя региональной администрации Алле Руфунга.
По оценкам чиновников, наводнение затронуло 3,5 тысячи человек, проживающих в бедном сельскохозяйственном регионе к югу от озера Виктория неподалеку от национального парка Серенгети.
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