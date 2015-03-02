В редакционной статье под названием «Мнение The Guardian об убийстве Немцова: переломный момент для России», опубликованной в британской газете The Guardian, говорится о том, что убийство Бориса Немцова, одного из ведущих российских оппозиционеров, стало переломным моментом для страны.

Политические убийства в России Владимира Путина совершались и до этого. Список жертв на самом деле поразительно длинный. Среди убитых была журналистка и правозащитница Анна Политковская, которую застрелили в октябре 2006 года, после того как она составила детальное досье о военных преступлениях российской армии и ее союзников в Чечне. Александр Литвиненко, бывший агент российских спецслужб, бежавший в Лондон, был отравлен полонием через месяц. Он неоднократно обвинял Путина в причастности к взрывам в Москве и Волгодонске в 1999 году, которые подготовили почву для начала новой войны в Чечне и внесли свой вклад в политическое восхождение Путина. Литвиненко также помогал западным разведывательным службам отслеживать деятельность российской мафии, имеющей связи в Кремле, в Европе.

В 2009 году адвокат Сергей Магнитский умер в тюрьме после того как его избили и отказали в предоставлении надлежащей медицинской помощи. Магнитский разозлил путинский режим тем, что разоблачил крупномасштабные махинации, связанные с высокопоставленными российскими чиновниками. В 2009 году был убит известный адвокат-правозащитник Станислав Маркелов, а также оппозиционная журналистка Анастасия Бабурова. Кроме того, была похищена и убита правозащитница Наталья Эстемирова.

Ни один из этих случаев не был серьезно расследован. У нас есть только четкое представление о роли российских спецслужб в смерти Литвиненко, поскольку это убийство произошло в западной демократической стране, где государственные органы способны установить причину. Тем не менее, убийство Немцова стало переломным моментом, поскольку это первое политическое убийство, совершенное после того как Путин решил превратить Россию в ирредентистскую экспансионистскую державу, что представляет серьезную угрозу для безопасности в Европе. Как путинский режим показал на примере Украины, что он не потерпит того, чтобы соседнее государство делало свободный выбор в пользу присоединения к евро-атлантическим структурам, основанным на демократических нормах, и скорее развяжет войну, чем позволит этому случиться, так и это убийство стало сигналом того, что ситуация в России станет более мрачной, а репрессий станет еще больше.

Взяв под свой контроль проведение служебного расследования по факту смерти господина Немцова, Путин удостоверился в том, что никаких неблагоприятных последствий для него или его режима не будет. Это очевидный признак концентрации власти в России, поскольку работу полиции и судебных органов так открыто контролирует президент.

Через несколько минут после смерти Немцова, пропагандистская машина Кремля уже работала в полную мощность.

Сам же Путин немедленно назвал убийство «провокацией», нацеленной на то, чтобы навредить его репутации. После смерти Анны Политковской он сказал, что она была слишком незначительной фигурой, чтобы нужно было заказывать ее убийство, поэтому вина не могла быть возложена на него или его силовые структуры. Легко понять, почему Немцов в интервью за 10 дней до своей смерти говорил, что обеспокоен тем, что Путин может убить его. Борис Немцов давно вел борьбу за демократию, начиная с 1990-х годов, когда он работал в правительстве Бориса Ельцина, и был частью небольшого, но активного либерального российского истеблишмента, который поддержал массовые уличные акции протестов против возвращения Путина в Кремль в 2011-2012 годах. Немцов был готов заменить лидера этого движения – заключенного блоггера и борца с коррупцией, активиста Алексея Навального – во время очередной демонстрации в Москве. Он также собирался представить детальные доказательства участия Путина в разжигании войны в Украине, что Кремль постоянно отрицает.

Убийство Бориса Немцова, было ли оно совершено непосредственно по приказу Путина или нет, проливает ужасающий свет на националистический режим, поддерживаемый пропагандой, которую создал президент России, на систему, в которой, заставив замолчать независимый демократический голос, вы практически получаете трофей, который можно вручить правителю. Путин сделал основой своего правления общенациональные кампании ненависти, направленные против тех, кто считается «предателем», что напоминает сталинскую эпоху. Немцов был убит прямо под куполами Кремля, в той части Москвы, где есть огромное количество камер видеонаблюдения. Это кое-что говорит о смысле безнаказанности убийц. А также о страхе, который они намерены посеять.