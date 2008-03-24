Путин распорядился помочь косовским сербам

Президент России Владимир Путин распорядился оказать гуманитарную помощь населению сербских анклавов внутри Косово.

"Когда речь идет о политических вопросах - это одна сторона проблемы, другая сторона - это гуманитарные. Если мы смотрим на проблемы гуманитарного характера, мы должны исходить из того, что население анклава должно чувствовать себя нормально вне зависимости от национальной принадлежности", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, передает ИТАР-ТАСС.

"Если нужна гуманитарная помощь, давайте это сделаем, но без политической окраски", - подчеркнул В.Путин. Он поручил "председателю правительства проработать этот вопрос".

Прайм-ТАСС