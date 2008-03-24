Путин распорядился помочь косовским сербам
14:00, 24 марта 2008Мир
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"Без политической окраски..."
Президент России Владимир Путин распорядился оказать гуманитарную помощь населению сербских анклавов внутри Косово.
"Когда речь идет о политических вопросах - это одна сторона проблемы, другая сторона - это гуманитарные. Если мы смотрим на проблемы гуманитарного характера, мы должны исходить из того, что население анклава должно чувствовать себя нормально вне зависимости от национальной принадлежности", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, передает ИТАР-ТАСС.
"Если нужна гуманитарная помощь, давайте это сделаем, но без политической окраски", - подчеркнул В.Путин. Он поручил "председателю правительства проработать этот вопрос".
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