Спасатели считают, что на затонувшем “Нафтогаз-67” еще могут быть живые люди

Спасатели считают, что на украинском судне “Нафтогаз-67”, которое затонуло в Южно-Китайском море, еще могут быть живые люди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом сегодня на встрече с Послом Украины в Китайской Народной Республике Сергеем КАМЫШЕВИМ сообщил Директор департамента по морским делам Правительства Специального автономного района (САР) Сянган (Гонконг) Роджер ТАПЕР. Он отвечает за координацию поисково-спасательных работ украинских моряков с судна „Нафтогаз-67”.

В ходе встречи китайская сторона была проинформирована о создании в Украине специальной Правительственной комиссии и была высказана просьба обеспечить участие ее представителей в расследовании обстоятельств катастрофы.

По словам Р.ТАПЕРА, украинский 80-метровый буксир „Нафтогаз-67” затонул за считанные минуты после столкновения со 150-метровым кораблем „Яохай” (КНР). Первые спасатели из службы морской полиции прибыли на место аварии через 21 минуту после катастрофы и подняли на борт семь членов экипажа – шесть из которых граждане Украины.

Р.ТАПЕР отметил, что судно было найдено в 400 метрах от места столкновения, куда его отнесло сильное течение, и где оно застряло в иле вверх дном. Сразу после установления места нахождения судна, водолазы тщательным образом простучали его корпус со всех сторон, но не получили никакого сигнала изнутри.

Приблизительно через 18 часов после аварии из континентального Китая к месту аварии судна подошел плавучий подъемный кран. Попытки отбуксировать судно на мель были неудачными. После этого спасатели попытались сдвинуть судно с места и поднять его, чтобы облегчить доступ к внутренним помещениям и дать возможность водолазам дольше находиться под водой, которые все это время не прекращали попыток проникнуть внутрь, в т.ч. и через люк, который, очевидно, был открыт во время аварии (что, по мнению местных экспертов, стало одной из причин быстрого затопления). Работу водолазов, по утверждению гонконговского чиновника, очень осложняют мощное течение, сильная циркуляция водных потоков вокруг судна и низкая видимость, не превышающая одного метра. Кроме того, под водой одновременно могут работать не более двух водолазов, которые сменяются каждые двадцать минут.

Р.ТАПЕР особо отметил, что спасательные работы, в которых принимают участие, кроме местных морских полицейских и пожарных, и представители спасательного бюро Гуанчжоу (Guangzhou Salvage Bureau) из материкового Китая, продолжаются непрерывно. Спасатели исходят из того, что на затонувшем судне еще могут быть живые люди.

Дело находится на особом контроле в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На судне “Нафтогаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семь членов экипажа – один гражданин Китая и шесть украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море.

18 украинских моряков в настоящее время считаются пропавшими без вести.