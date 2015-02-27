На фоне войны России с Украиной ключевые страны НАТО только сокращают траты на армию

С началом военной агрессии России против Украины на Западе заговорили о возрождении роли НАТО в системе безопасности Европы. В прошлом сентябре на саммите в Уэльсе лидеры стран-участниц Альянса договорились увеличить свои расходы на оборону до 2% от ВВП.

Но на самом деле этот план НАТО выполнила только Эстония, если не принимать во внимание США, на плечи которых и без того падает львиная доля финансирования оборонного объединения. Об этом говорится в отчете организации European Leadership Network о результатах имплементации договоренностей Уэльского саммита, передает ZN.ua.

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Эксперты проанализировали данные о военных бюджетах 14 стран НАТО на 2015 год, которые были опубликованы в СМИ. Как оказалось, после разговоров об угрозах безопасности Европы со стороны агрессивной России и исламистов на Ближнем Востоке, действительно увеличили расходы на армию лишь страны Балтии, Польша, Румыния, Норвегия и Нидерланды. Ключевые же страны НАТО, такие как Германия, Италия и Великобритания даже сократили свои расходы на армию.

Например, ВВП Германии растет, но Берлин не увеличивает федеральный бюджет и расходы на Бундесвер. Даже наоборот, военный бюджет страны сократился в 2015 году на 3 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

В это же время, как выяснили эксперты European Leadership Network, ряд стран, расположенных у самой границы России, показали, что готовы "кормить свою армию, чтобы не кормить чужую". Страны Балтии даже до саммита в Уэльсе увеличили свои расходы на оборону. Хотя достичь желаемого уровня в объеме 2% от ВВП в 2014 году удалось только Эстонии, выделив Вооруженным силам 430 миллионов долларов. Таллинн при этом продолжает увеличивать расходы на армию и сейчас отдает на нужды военных 2,05% ВВП, что равно 461 миллиону долларов.

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Единственная страна Западной Европы, которая увеличила свой военный бюджет - Нидерланды. Такое решение Амстердам принял на фоне обострения отношений с Россией из-за поддержки Москвой пророссийских террористов в Донбассе. Летом боевики сбили малайзийский авиалайнер Boeing 777, среди 298 пассажиров которого было 193 граждан Нидерландов.

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