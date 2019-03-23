В Польше построят хранилище для военной техники США

НАТО заявило о готовности построить новый военный объект.

В польском Повидзе планируют построить военный объект, на котором будет храниться американская техника.

Об этом 22 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Генсек рассказал, что на этом объекте будут хранить американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы. Строительство начнется летом и продлится около двух лет. Стоимость проекта - 260 млн долларов.

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“Это показывает, насколько близко мы работаем с США. Объект нужен для укрепления присутствия США, которые расширились в Польше”, – сказал он.

В общем это уже будет пятый подобный объект хранения американского оружия в Европе. Четыре предыдущие расположены в Германии (два), Бельгии и Нидерландах.

Напомним, Польша готова заплатить 2 миллиарда долларов, чтобы США разместили на ее территории военную базу.

Сейчас в Польше находится в 3,5 тысячи американских военнослужащих танковой бригады на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve. В их распоряжении - 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, среди которых 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.