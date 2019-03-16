У погибшего в Вашингтоне экс-советника Путина судмедэксперты выявили перелом шеи

О смерти бывшего министра печати России, экс-главы холдинга "Газпром-медиа", Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года.

При вскрытии тела бывшего министра печати России и экс-советника Путина Михаила Лесина судмедэксперты обнаружили у него перелом шеи чуть ниже линии челюсти.

Об этом сообщается в отчёте Офиса главного судебного медика, предоставленного Радио Свобода городскими властями Вашингтона. Издание отмечает, что его смерть власти США называют случайной, но ряд СМИ сообщал, что бывший министр мог быть убит после того, как согласился дать показания о коррупции в России.

В частности, в предоставленном изданию по решению суда отчете сообщается, что подъязычная кость Лесина, расположенная под мышцей языка, была сломана. "Также была сломана его шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. Согласно другому утверждению из документа, шея могла быть сломана во время вскрытия тела бывшего министра", - пишет "Радио Свобода".

Читайте такжеЭкс-министра печати РФ Лесина забили до смерти битой - СМИ

Также в отчете сообщается, что ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели Лесина в начале 2016 года. "Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, о смерти бывшего министра печати России, экс-главы холдинга "Газпром-медиа", Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года. Он был найден мертвым в гостиничном номере Dupont Circle. Тогда сообщалось, что он умер от сердечного приступа. Осенью 2016 года власти США закрыли расследование по делу о смерти, признав ее несчастным случаем.

С 1999 по 2004 годы Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С апреля 2004 года по ноябрь 2009 года он был советником президента. Лесин основал компанию "Видео Интернешнл". С 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года он занимал пост председателя правления холдинга "Газпром-медиа".