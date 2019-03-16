Мэй поставили ультиматум из-за Brexit - СМИ

Соглашение о Brexit могут поддержать, если Мэй уйдет в отставку.

Британскому премьеру Терезе Мэй поставили ультиматум по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), который приведет к ее отставке.

Об этом говорится в публикации The Daily Telegraph, пишет РБК-Украина.

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По данным источников издания, политическое будущее Мэй находится под угрозой после провального голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit. В то же время консерваторы могут поддержать соглашение с ЕС, если он досрочно уйдет в отставку. Предполагается, что Мэй должна покинуть пост в мае-июле, чтобы преемник мог начать новую фазу переговоров, если Brexit будет отложено.

Напомним, на этой неделе парламент Великобритании проголосовал за перенос Brexit на более поздний срок. Выход Британии из ЕС, вероятно, будет отложено как минимум до 30 июня, если Мэй убедит депутатов в необходимости поддержать достигнутое с Брюсселем соглашение.

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран ЕС подготовиться к переносу Brexit. По данным Reuters, сроки выхода Британии могут перенести на год. Отметим, официально Brexit запланировано на 29 марта.