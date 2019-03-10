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В центре Стокгольма взорвался автобус (фото)

18:22, 10 марта 2019
Мир
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На момент аварии пассажиров в автобусе не было / фото LÄSARBILD

В центре Стокгольма на въезде до транспортного туннеля взорвался городской автобус. Сообщение о взрыве в пожарную службу Стокгольма поступило в 11.25 по местному времени.

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Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Согласно информации, на момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.

фото ANDREAS BARDELL
фото ANDREAS BARDELL

По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался и загорелся.

После взрыва автобус загорелся, пожарные тушили огонь почти час. Облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.

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Теги: #Стокгольм#взрыв автобуса