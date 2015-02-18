Неопознанный самолет нанес авиаудар по поселку в Нигерии – СМИ
16:38, 18 февраля 2015Мир
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Неопознанный самолет сбросил бомбу на населенный пункт на юго-востоке Нигера, погибли по меньшей мере 20 человек.
Reuters
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Сообщается, что самолет сбросил бомбу в населенном пункте на границе с Нигерией. "Жертвами стали местные жители, которые пришли на похороны сотрудника префектуры", — заявил сотрудник гуманитарной организации.
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Он оценивает число жертв бомбардировки "от 20 до 30". Представители местных властей сообщают, что при налете "неопознанного самолета" погибли более 30 человек и 20 получили ранения.
В районе, где произошел инцидент, происходят ожесточенные столкновения нигерийской группировки "Боко Харам" с подразделениями армий Нигера и Чада.
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