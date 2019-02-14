МИД Молдовы хочет отозвать посла из России, Додон выступил против

Додон не подпишет указ об отзыве посла Андрея Негуцы, если такое решение будет принято правительством.

Молдова хочет отозвать своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.

Об этом сообщает Omega. "Соответствующее решение подготовлено Министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения", - говорится в сообщении.

Пока не известны официальные мотивы отзыва посла из Москвы. Как отмечает ТАСС, президент Молдовы Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла Андрея Негуцы, если такое решение будет принято правительством.

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"Отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти", - сказал Додон. Он также считает, что у правительства, возможно, не будет кворума для принятия такого решения.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена нота протеста в связи с отказом в доступе членов молдавской делегации к освобожденным из афганского плена молдавским гражданам.

Негуца входит в ближайшее окружение Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.