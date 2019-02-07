В Израиле объявили цены билетов на Евровидение-2019

Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро.

Израильское агентство Leaan, занимающееся продажей билетов, объявило стоимость билетов на песенный конкурс Евровидение-2019.

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Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро. Места в фан-зоне обойдутся зрителям в 120 евро. Места премиум-класса – 2999 евро.

Также у зрителей есть возможность попасть на репетиции "Евровидения-2019". Разовое посещение репетиции будет стоить 15 евро.

Отметим, что сейчас Тель-Авив готовится принять около 18 000 туристов, которые приедут посмотреть конкурсные выступления. В связи с этим местные отели начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 20 000 шекелей или 5 500 долларов.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора пройдут 9-го и 16 февраля, а финал - 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая.