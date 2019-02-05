"Группа Лимы" призвала военных Венесуэлы поддержать временного президента Гуайдо

«Группа Лимы» создана в августе 2017 года для решения политического кризиса в Венесуэле.

«Группа Лимы» выступила за мирную передачу власти в Венесуэле и призвала военных страны поддержать самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо.

Об этом говорится в итоговом заявлении группы, объявленном вечером в понедельник, 4 февраля, в Оттаве, где встречались представители государств, передает DW.com.

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«Группа Лимы», создана в августе 2017 года для решения политического кризиса в Венесуэле, также признала Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы официальными представителями этой страны. Заявление подписали представители Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу. К призыву присоединились Мексика, Гайана и Сент-Люсия.

Государства также призывают международное сообщество "не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые операции за границей, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами", цитирует агентство Reuters. Оппозиционные силы в Венесуэле обвиняют Мадуро в выводе из страны государственных средств в размере 1,2 миллиарда долларов США.

Временного президента Венесуэлы Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства 23 января, сразу признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 4 февраля ряд европейских стран также признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Среди них ФРГ, Великобритания, Франция, Испания, Дания, Нидерланды.