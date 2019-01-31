За превышение скорости в Британии посадили за решетку члена парламента (видео)
13:56, 31 января 2019Мир
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Суд присудил арест на три месяца.
За превышение скорости в Британии посадили за решетку члена парламента
Громкий арест. В Британии впервые в этом веке упекли за решетку члена парламента.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Депутата Фиону Онасанью остановила полиция за превышение скорости. Выяснилось, что народная избранница еще и набирала текстовые сообщения во время вождения. Впрочем, свою вину Онасанья отрицала, утверждала - за рулем была не она.
После того, как судьи поймали депутата на лжи, ее исключили из Лейбористской партии. А суд присудил арест на три месяца.
Онасанья планирует обжаловать приговор. Вся ее карьера под угрозой. Избиратели могут требовать его отзыва, если наберут под инициативой достаточно голосов.
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