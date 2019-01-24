20 министров правительства Британии планируют остановить Brexit без соглашения - СМИ
Около 20 министров британского правительства тайно встречались в парламенте, чтобы обсудить план, который поможет остановить Brexit без соглашения.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Daily Telegraph.
Читайте такжеСтало известно, когда Европарламент начнет процесс ратификации соглашения в Brexit
Группа министров, в состав которой входят пять членов правительства Терезы Мэй, а также младшие министры, провела обсуждения относительно лучшего способа избежать экономического ущерба в случае "жесткого" Brexit.
На встрече, в частности, присутствовали министр по вопросам пенсий и труда Амбер Радд, министр финансов Филипп Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок и министр энергетики Клэр Перри.
Последний раз группа встречалась в минувший вторник для обсуждения поправки депутата Лейбористской партии, которая предусматривает снять с повестки дня возможность выхода Британии из ЕС без соглашения через продолжение статьи 50, которая регулирует механизм выхода.
Напомним, Европарламент рассчитывает на следующей неделе начать процедуру одобрения соглашения о Brexit, о которой договорились Лондон и Брюссель.
Британский парламент отклонил рекордным количеством голосов соглашение о Brexit, о котором Тереза Мэй договорилась в Брюсселе.
21 января премьер представила новый план дальнейших действий, но он практически не отличается от ее предыдущих предложений, за исключением нескольких изменений.