"Человек-паук": на Филиппинах француз по стенам залез на 47-этажное здание (видео)
10:57, 30 января 2019Мир
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56-летний француз Алеен Робер на этот раз выбрал 217-метровую башню в Макати.
"Человек-паук" на Филиппинах. Француз по стенам и окнам залез на 47-этажное здание
На Филиппинах француз по стенам и окнам залез на 47-этажное здание.
Об этом говорится в сюжете ТСН. 56-летний француз Алеен Робер на этот раз выбрал 217-метровую башню в Макати. Уже традиционно он появился неожиданно и полез на 47-й этаж.
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Ему удалось не только самостоятельно покорить небоскреб, но и спуститься.
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