"Человек-паук": на Филиппинах француз по стенам залез на 47-этажное здание (видео)

56-летний француз Алеен Робер на этот раз выбрал 217-метровую башню в Макати.

На Филиппинах француз по стенам и окнам залез на 47-этажное здание.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 56-летний француз Алеен Робер на этот раз выбрал 217-метровую башню в Макати. Уже традиционно он появился неожиданно и полез на 47-й этаж.

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Ему удалось не только самостоятельно покорить небоскреб, но и спуститься.

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