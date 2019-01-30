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"Человек-паук": на Филиппинах француз по стенам залез на 47-этажное здание (видео)

10:57, 30 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. 56-летний француз Алеен Робер на этот раз выбрал 217-метровую башню в Макати. Уже традиционно он появился неожиданно и полез на 47-й этаж.

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Ему удалось не только самостоятельно покорить небоскреб, но и спуститься. 

Ранее в Калифорнии кусок скалы размером с многоэтажку убил британца.

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