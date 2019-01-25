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В торговом центре в Китае произошла серия взрывов (видео)

12:50, 25 января 2019
Мир
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Взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza / скриншот

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Отмечается, что взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza. Пока известно об одном погибшем в результате взрывов.

На видео с места события видно, как люди бегут от центра в тот момент, когда там вдруг происходит очередной взрыв. Что является причиной взрывов пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 12 января, в Соломенском районе Киева в торгово-развлекательном центре прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.

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Теги: #Китай#взрыв