В торговом центре в Китае произошла серия взрывов (видео)

Пока известно об одном погибшем в результате взрывов.

В торговом центре китайского города Чанчунь произошла серия взрывов.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Отмечается, что взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza. Пока известно об одном погибшем в результате взрывов.

На видео с места события видно, как люди бегут от центра в тот момент, когда там вдруг происходит очередной взрыв. Что является причиной взрывов пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 12 января, в Соломенском районе Киева в торгово-развлекательном центре прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.